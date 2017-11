Kui sa tunned end pärast unetut ööd hajameelsena – sa ei mäleta, kuhu sa oma võtmed panid ning astud näiteks kogemata punase tulega tee, pole midagi imestada. Teadlased leidsid, et magamatus mõjub inimesele samamoodi nagu raske joove.

Magamatus häirib ajurakkude võimet üksteisega suhelda, sama juhtub siis, kui inimene on tarvitanud ohtralt alkoholi, vahendab CBS News.

Ajakirjas Nature Medicine avaldatud uuringu tulemustes nenditi, et see kõik mõjutab mälu ja visuaalset taju, mistõttu on inimesel keerulisem maailmast aru saada ja selles toimida.