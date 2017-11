Kui Greete Liis haiglas vastsündinutele tehtavat kuulmistesti ei läbinud, ei uskunud tema ema Age Kangust, et on midagi hullu – pere vanim laps on ju kuulja. Nüüd on Greete Liis üks Eesti 124 lapsest, kes kuuleb ja kõneleb ainult tänu sisekõrvaimplantaadile.

Kuigi Greete Liisi ema ei uskunud, et piiga võib kurt olla, oskab ta tagantjärele nimetada märke, mis sellele viitasid. Näiteks tegi laps lalina asemel kiljuvaid või kilkavaid helisid, ta ei armastanud jääda isegi hetkeks üksi tegelustekile mängima ega jäänud iial üksi ööunne. „Nägemismeel ja ema-isa lähedus pakkusid talle sel ajal turvatunnet,“ märgib Age. Erinevad märgid tekitasid kahtlust, et midagi on korrast ära. Greete Liis sai just aastaseks, kui tuli lõplik kinnitus: geenivea tõttu on tüdruk kurt. Vanemad olid alguses murelikud, kuid mure hakkas taanduma, kui selgusid sisekõrvaimplantaadi võimalused. Ka teadmine, et Eestis kannab seda suur hulk lapsi, andis hingerahu.Kui Greete Liis oli poolteiseaastane, opereeriti talle sisekõrvaimplantaat ning algas töö lapse kõne ja kuulmise arendamiseks.