Ilmselt ei mõtle enamik naisi trenni minnes oma aluspesule. Kuigi seda peaks tegema, sest lisaks sportrinnahoidja kandmisele on oluline ka see, milliseid püksikuid kanda.

Nii ei ole mõistlik oma tervise nimel trennis kanda pitsist või siidist pesu, sest need ei lase nahal hingata. See aga suurendab ohtu nakatuda mõnda seennakkusesse, kirjutab Huffington Post, et kõige parem on kanda trennis puuvillaseid aluspükse.

Seejuures on väga oluline, et tegemist oleks klassikaliste aluspükstega, mitte stringidega. Stringid kipuvad nimelt koos keha liigutamisega liikuma ja kandma keha tagaosas olevaid baktereid intiimsesse piirkonda. See aga suurendab kuseteede infektsioonide riski.