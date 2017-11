„Meie eesmärk ongi aidata suurettevõtetel just neile disainitud innovatsiooniprogrammi kaudu luua uusi lahendusi ja muutuda startupilikult kiireks ning paindlikuks. Lisaks GlaxoSmithKline’ile ja Bayerile on klastriga nüüdseks ühinenud ka Novartis. Ühiselt on käimas sarnane programm kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse valdkonnas,“ selgitas Tärnov.

„Esimese eduka initsiatiivina toimus aastane programm HIVi valdkonnas, kus klastri, sotsiaalministeeriumi, ravimifirma GlaxoSmithKline ja HIV kliinikute tiheda koostöö tulemusena said alguse kaks uut ettevõtet. Diagnostic Match aitab arstil mugavalt leida võimalikke nakatunuid, et nad jõuaksid varakult ravile, saaksid elada täisväärtuslikku elu ning teisi mitte nakatada. hINF teeb HIV positiivsete elu mugavamaks, pakkudes neile võimalust osa arstivisiitidest asendada internetis vestluse vormis toimuvate digivisiitidega,“ kirjeldasTeaduspargi Tehnopol tervisetehnoloogia klastri juht Külle Tärnov.

Teaduspargi Tehnopol juhitud tervisetehnoloogia klaster Connected Health toob Eestis kokku tervisega seotud erinevad osapooled, et luua ühiselt patsientidele suunatud uusi lahendusi. Tänaseks on loodud juba mitmeid uusi ettevõtteid, mis muudavad patsientide elu mugavamaks. Samuti on käivitunud tihe koostöö tervishoiuasutustega, et soodustada meedikute vajadustest lähtuvat innovatsiooni ning arendamisel on kolm uut lahendust.

Novartise Eesti juhi Jürgen Kuke sõnul aitab koostöö Connected Health klastriga luua patsientidele efektiivsemaid ja tulevikku vaatavaid teenuseid. „Meie eesmärk on, et patsient oleks tervishoiuteenuse tarbijana meie arenduste keskpunktis ja kogu tervishoiumeeskond omaks temast ühtset ülevaadet. Lisaks sellele soovime järk-järgult kasvatada patsiendi vastutust ja osalust oma terviseteenuste protsessis,“ selgitas Kukk.

Tärnovi sõnul on aasta algusest Connected Health innovatsioonikliinikute raames käivitunud aktiivne koostöö ka Eesti haiglate ja kliinikutega. „Ühendame meedikud arendajate, disainerite ja iduettevõtjatega, et head ideed jõuaksid reaalsete kasulike lahendusteni. Kohtumiste käigus on arstid tutvustanud, kuidas nad on praktilisest vajadusest sündinud innovaatilisi ideid ellu rakendanud ning meedikud on jaganud kogemust, kuidas nende igapäevane töö on neid viinud tervishoiu startup maailma ja tehnoloogiaettevõtlusesse, selgitas Külle Tärnov.

Klastri juht on veendunud, et uued tooted aitavad parandada Eesti inimeste tervist ja neil on ka rahvusvaheline potentsiaal. Tema sõnul iseloomustab edukaid tervishoiuvaldkonna digiteenuse ettevõtteid see, et meeskonda on kaasatud arst või meedik ning sel viisil asutakse lahendama reaalseid probleeme.

Klastrisse kuuluvad enamik Eesti haiglaid eesotsas Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikumiga, aga ka erakliinik Medicum. Põhja-Eesti-Regionaalhaigla ja startup’ide koostöös on välja arendamisel kolm uut lahendust. „Et neid lahendusi sünniks veelgi enam ja koostöö tehnoloogia arendajate, ettevõtjate ning tervishoiu vahel toimiks, on klastri liikmed ka Eesti Nooremarstide Ühendus, Eesti Perearstide Liit ja Eesti Patsientide Liit,“ tõi Tärnov välja.