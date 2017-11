Keegi ei taha haigeks jääda, kuid ometi see juhtub varem või hiljem. Sestap tasub meeles pidada, et mõned igapäevased tegevused soodustavad tugevalt külmetushaigustesse jäämist, kirjutab Reader’s Digest ja toob välja tegevused, mis haigeksjäämise riski suurendavad.

Sa ei pese käsi korralikult. Haigeksjäämise vältimise esimene reegel on see, et tuleb korralikult käsi pesta. Et haiguseid vältida, pese käsi voolava vee all korralikult seebiga ja vähemalt 20 sekundit.

Sa ei maga korralikult. Kui sa oled väsinud, ei jaksa organism bakterite ja viirustega võidelda ning nii jääd sa tõenäolisemalt haigeks. Leia nõksud, mis aitavad sul õhtul uinuda!