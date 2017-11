Seda, et vererõhku on suhteliselt lihtne alandada menüü muutmisega, nii et tulemused on näha juba loetud nädalatega, teavad paljud spetsialistid ning seda on tõestatud sadu kordi ka mainekates teadusajakirjades, kirjutab KSA silmakeskus oma blogis .

Lühike vastus sellele küsimusele on selline, et teadlaste ja silmaarstide konsensuse põhjal kujutab kõrgenenud silmasiserõhk (üle 22 mmHg) endas ohtu silmanärvikiududele ning võib viia nägemist halvava haiguse ehk glaukoomi tekkeni.



KSA Silmakeskuses on olnud mitmeid kliente, kelle on varem registreeritud korduvalt kõrgenenud silmasiserõhk ja mõned aastad hiljem, kui nad on kaotanud oluliselt kehakaalu (15-20 kg), on nende rõhu näitajad püsivalt jäänud normväärtuste (11-21 mmHg) piiresse. KSA-s on ka selliseid kliente, kes peale kolme kuu pikkust menüü muutmist väidavad, et nende nägemine on paranenud ja neile tundub, et ka nende varem kahjustunud vaateväli on palju laiemaks muutunud.