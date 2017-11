4. Pane keha tööle. Autoga tööle minek võib olla ju mugav, aga võib vöökohale lisanduvate sentimeetritega jälje jätta. Vali parem ratas, ühistranspot või võta aega ja jaluta tööle.

5. Vali kõrge valgusisaldusega toit. Hommikusöök on kilode kadumisel väga oluline. Veelgi olulisem on aga see, et mida sa sööd. Vaata, et su hommikusöök sisaldaks tervislikus koguses proteiini. See tekitab pikemaks ajaks täiskõhutunde ja sa ei tunne enne lõunasööki nälga. Uurimuste järgi aitab proteiinirikas hommikusöök vähendada ka lõunasöögil tarbitavate kalorite hulka.

6. Tee trenni ja higista. Hommikul on trenn intensiivsem ja pärast seda häirivad fotod maitsvatest toitudest palju vähem ning sul on võimalik nii mõnelegi ahvatlusele ei öelda.