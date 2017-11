Sügis-talvisel hooajal vajab immuunsüsteemina tuntud keeruline organismi kaitsesüsteem tuge ja hoolitsust. Valio Eesti turundusdirektori Krista Kalbini sõnul on haiguste hooajal eriti oluline jälgida oma toitumist, et see aitaks tugevdada meie vastupanuvõimet. „Et saabunud pimeda ja külma perioodiga paremini toime tulla, oleme tihti sunnitud abi otsima erinevatest toidulisanditest. Kui igapäevane vitamiinide võtmine on harjutamist vajav lisaliigutus, siis funktsionaalsete ja lisandväärtusega toiduainete oma igapäevasesse toidusedelisse kaasamine on kergem ja loomulikum viis enda ja oma pere tervise kaitsmiseks," ütles Kalbin, kelle sõnul on täheldatud, et iga aasta sügistalvistel ja kevadistel gripihooaegadel muutuvad tarbijate seas eriti populaarseks maailmas enimuuritud piimhappebakterit LGG, päikesevitamiinina tuntud D-vitamiini ning väsimuse ja kurnatuse vastu võitlevat B12-vitamiini sisaldavad tooted. Alljärgnevast loetelust leiad hulga vitamiine, mida oma toidusedelisse kaasates kannad hoolt nii mitmekesise toidulaua kui tervise eest.

A-vitamiin

A-vitamiin ehk retinool on rasvlahustuv vitamiin, mida puhtal kujul leidub peamiselt loomset päritolu toitudes, sealhulgas ka piimas ja tuunikalas. Meie organismil on seda olulist vitamiini vaja mitmete erinevate funktsioonide tarbeks nagu keha kasvu ja arengu tagamiseks, tervete luude jaoks, immuunsüsteemi töös hoidmiseks ja silmade tervise heaks. B-vitamiin B grupi vitamiinid on kõige olulisemad aju ja närvisüsteemi töö toetajad. Neist tuntuim, vitamiin B12, mida leidub mereandides ning mida on lisatud ka Gefilus jogurtijookidele, aitab muuhulgas võidelda väsimuse ja kurnatuse vastu. Eriti tähtis on jälgida, et B-vitamiini leiduks toidulaual just intensiivse elutempoga perioodidel. C-vitamiin Uuringud on näidanud, et inimesed, kes C-vitamiini taseme eest kehas hoolt kannavad, põevad viirushaigusi kergemalt ja paranevad kiiremini. Nimelt sisaldavad immuunrakud suurtes kontsentratsioonides C-vitamiini, mida organism põletikuprotsesside korral kiiresti tarvitab. Tuntuimaks C-vitamiini allikas on erinevad tsitruselised, kuid näiteks kollases paprikas leidub C-vitamiini apelsinist rohkemgi. D-vitamiin Kui luustiku tervise osas on tihti kangelase roll omastatud kaltsiumile, siis sama oluline on ka D-vitamiin. See päikesevitamiinina tuntud ühend vastutab kaltsiumi ja fosfori imendumise ning nende mineraalainete vajaliku taseme hoidmise eest meie organismis. Ajal kui päikest näeb harva, tasub D-vitamiini ammutada ka toidust – poelettidelt leiab lisaks kodumaistele Gefilus sarja toodetele ka teisi funktsionaalseid piimatooteid. E-vitamiin