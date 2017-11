Iga naine teab, et kontsaga kinga kandes on jalad ilusamad ning enesekindlust lisandub ka robinal. Paraku teab ka iga naine, et kõrge kontsaga kingad ei ole väga mugavad. Ja mitte ainult – nende pidev kandmine võib kaasa tuua ka tervisehädasid.

Seda kinnitavad kõrgete kontsade kandmist uurinud teadlased, nentides ikka ja jälle: parem oleks, kui naised kannaksid mõistliku kontsakõrgusega kingi, vahendab Lifehack ja toob välja viis tervisehäda, mis on põhjustatud kõrgete kontsade kandmisest.

1. Liigesepõletik. Harvardi ülikoolis läbi viidud uuring kinnitas, et kui kontsa kõrgus on viis sentimeetrit, kurnab see põlve 23% madalatest kontsadest rohkem. Et naine ei kaotaks kõrge kontsaga tasakaalu, lükkub ka põlv seesuguseid kingi kandes veidi ettepoole ning see põhjustab osteoartriiti. Naistel esineb seda liigesepõletikku kaks korda rohkem kui meestel.