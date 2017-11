Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul on iga töökeskkond eriline ning hinnata tuleb just seal esinevaid ohte. „Kahjuks peab tõdema, et probleeme ja tegematajätmisi tuvastati kõigis loomakliinikutes,“ ütles ta. „Halvas mõttes üllatavalt mõjus asjaolu, et töötajate vaktsineerimist näiteks marutõve vastu ei peetud vajalikuks, kuigi tegemist on väga ohtliku haigusega. Samuti polnud enamuses ettevõtetes korraldatud töötajate tervisekontrolli töötervishoiuarsti juures, kuigi kokkupuude bioloogilise ohuteguriga on suur,“ lisas Maripuu.