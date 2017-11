Ida-Tallinna Keskhaiglas avati täna südame virvendusarütmia nõustamiskabinet, kus hakatakse süstemaatiliselt tegelema patsientide nõustamise ja raviga.

Südame virvendusarütmia on kõige sagedasem südamerütmihäire elanikkonnas. Selle üldine levimus on ligi 3% ühiskonnast. Haigekassa andmetel esineb virvendusarütmiat Eestis ligi 34 000 patsiendil. Kuigi haigus tabab igas vanuses inimesi, suureneb risk just vanuse tõusuga – ligi 70% patsientidest on 65-85-aastased.

Ida-Tallinna Keskhaigla südamekeskuse juhataja dr Tiina Uuetoa sõnul on virvendusarütmia iseenesest harva eluohtlik, kuid ohtlik on selle rütmihäirega kaasnev trombirisk. „Kõige ohtlikum virvendusarütmia tüsistus on trombi alusel kujunev insult. Virvendusarütmia tõstab insuldiriski ligi viiekordselt ning umbes kolmandikul haiguse põdejatest tekib elu insult, mis põhjustab invaliidistumist ja surma,“ selgitab ta.