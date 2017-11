Kolesterool ja veresuhkur on organismi normaalseks toimimiseks vajalikud ühendid. Kolesterool tagab rakkudele tugevad kestad ja võimaldab ainevahetuse rakutasandil. Kolesterooli baasil sünteesitakse maksas sapphapped, D-vitamiin ja suguhormoonid. Veresuhkur ehk glükoos on organismi peamine energiaallikas. Mõlema ühendi liigsuse korral ladestuvad nad veresoonte seintele, põhjustades nende paksenemise, jäigastumise ja valendiku ahenemise tõttu organite verevarustuse häirumise.

"Üheks väga tõsiseks terviseprobleemiks meie inimestel on südame-veresoonkonna haigused ja diabeet," nendib dr Anneli Raave-Sepp, SYNLAB Eesti OÜ laboriarst. Nende haiguste avaldumine sõltub tema sõnul paljudest teguritest, olulisemad on seotud meie elustiiliga: toitumise, füüsilise aktiivsuse, stressiga toimetuleku ja kahjulike harjumuste olemasoluga. Vale toitumine ja vähene füüsiline aktiivsus põhjustab probleeme kehakaaluga ning ülemäärast kolesterooli ja veresuhkru taset.

Kes meist ei sooviks elada võimalikult hea tervisega võimalikult kaua? Tegelik olukord Eestis on aga selline, et vaatamata keskmise eluea pikenemisele, ei pikene tervelt elatud aastate arv samas rütmis. Ehk keskmiselt elame küll kauem, aga viimased 10-20 eluaastat kehva tervisega.

Tänasel päeval on väga paljud haigused ravitavad, aga tuleb arvestada, et iga haigus ja haigestumine jätab organismi paratamatult jälje ning seetõttu on mõistlikum püüda haigusi ennetada. Kas ja kuidas saab ennetada südame-veresoonkonna haigusi ja diabeeti? Arsti sõnul saab sii palju oma toitumisharjumuste muutmisega palju ära teha.

Suur enamus meist armastab magusat. Ikka soovime lõpetada lõunasöögi mõnusa magusa ampsuga, õhtuti televiisorit vaadates ei märkagi, kuidas kommikauss tühjeneb jne. "Parim viis oma magusaisu rahuldada on võtta tükike tumedat šokolaadi," paneb dr Raave-Sepp südamele.

Tumedal šokolaadil on tema kinnitusel meie tervisele hea mõju. "Tükike tumedat šokolaadi hoiab meie veresuhkru taseme stabiilsena, rahuldab magusavajaduse, kontrollib küllastustunde tekkimist, väldib sellega magusa ja rasvasega liialdamist ning vähendab nn näksimise vajadust," viitab ta.

Kakaooad, millest tumedat šokolaadi valmistatakse, sisaldavad tema sõnul piisavas hulgas ja heas vahekorras kaaliumi, kaltsiumi, magneesiumi, rauda, vaske, tsinki, mangaani, A, B-grupi, C-, D-, E-vitamiine, koensüüm Q10, oomega-3-rasvhappeid ja flavonoide. "Kõiki neid on meie südame-veresoonkonna normaalseks toimimiseks vaja," lausub laboriarst.

Ka toob ta välja, et flavonoidid on väga olulised ja võimsad looduslikud antioksüdandid. Nad tugevdavad ja lõõgastavad veresoone seina, mille tulemusena veresoon laieneb, kudede verevarustus paraneb ja vererõhk alaneb. Flavonoidid vähendavad trombotsüütide kokku kleepumist ja trombide tekkimise riski. Nad pidurdavad ja aeglustavad aterosklerootilisi protsesse, kuna nad alandavad kolesteroolitaset LDL kolesterooli (nn halva kolesterooli) arvelt ja soodustavad HDL kolesterooli (nn hea kolesterooli) moodustumist.