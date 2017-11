Sestap soovitab portaal Well and Good muuta oma hommikusi harjumusi - siin väljatoodud tõstavad kiirelt tuju, annavad päevale hea stardi ning muudavad ka kogu ellusuhtumist positiivsemaks.

Neid, kes hommikul särava ja rõõmsana voodist tõusevad, on väga vähe. Kuid hommikuse rõõmu nimel tasub pingutada, sest just ärkamisaegne aeg määrab ära ka kogu ülejäänud päeva tuju.

Ära näpi telefoni. Ära hakka hommikul esimese asjana telefoni näppima. Vaata hoopis tõusvat päikest, paita kallimat või lemmiklooma või kirjuta päevikut - need tegevused aitavad sul kõik vaimset tasakaalu ja rahulolu saavutada.

Joo midagi tervislikku. Soovitus hommikuti sidrunivett juua on seega igati omal kohal - see aitab veresuhkurt tasakaalustada ning on kasuks ka seedimisele.

Tee voodi ära. Voodi ärategemine sümboliseerib uue päeva alustamist ning pikemas plaanis mõjub see vaimsele olemisele hästi. Lisaks rahustab korras tuba sind ka alateadlikult.