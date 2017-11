Sa ahmid sisse kofeiini mistahes kujul. Kui sul pole vahet, kas saad kofeiinilaksu kätte kohvist või teest, on asi kahtlane. Mõtle hoolega, kas sa üldse jood vett ja näiteks mahla või kaanidki ainult kofeiinirikkaid rüüpeid?

Toiduportaal FoodBeast on kirja pannud viis märki, mille esinemisel võid endal kohvisõltuvust kahtlustada.

Kohvisõltuvus on samamoodi sõltuvus nagu suitsetamine ja alkoholi tarbimine. Ja kahjustab paraku ka tervist täpselt sama moodi.

Kohvi joomine on sinu jaoks rutiin. Kui sa alustad päeva kohviga, teel tööle rüüpad seda ning ka kontorisse jõudes mõtled vaid kohvist, siis oled libedal teel - kofeiinisõltuvus on sinust võitu saamas.

Sa ei jaksa kofeiinita midagi. Kui sa kohvi ei saa, tundub kogu elu sulle keeruline ja kurnav. Kui sinuga on nii, on asi halb!

Sa jood õhtul kohvi, aga magad ikka nagu nott. Üldiselt ergutab kofeiin meeli. Kui sa oled sellest aga sõltuvuses, ei mõju see kehale nii. Seega on asi halb, kui sa õhtul uinud vaatamata sellele, et oled enne kohvi sisse kaaninud.