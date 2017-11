Täna toimub Tartu tervishoiu kõrgkoolis esmakordselt rahvusvaheline üliõpilaskonverents „Health in Our Hands“.



Rahvusvahelise konverentsi (www.nooruse.ee/HOH) eesmärgiks on ühendada erinevate tervishoiu valdkonna erialade üliõpilased, õppejõud, teadlased ja tervishoiu valdkonna spetsialistid, et tõhustada koostööd, jagada teadmisi ja aidata kaasa elukestvale õppele. Parima suulise ja stendettekande auhinnale konkureerivad üliõpilased ja vilistlased viiest riigist. „Konverentsile on kohale tulnud osalejad kuueteistkümnest eri riigist, mis on esimese korra kohta palju enam kui algselt ootasime,“ selgitas Tartu tervishoiu kõrgkooli füsioteraapia ja tervisekaitse osakonna juhataja ja konverentsi peakorraldaja Anna-Liisa Tamm.



Kõrgkooli üheks väljakutsuvamaks ülesandeks on leida motiveeritud ja kutsekindlad üliõpilased, mistõttu külastavad konverentsi ka gümnasistid üle Eesti, kes saavad muuhulgas osaleda ka erinevates just neile suunatud töötubades. Samuti saavad konverentsil osalevad üliõpilased ja külalised osaleda mitmetes töötubades, mille teemadeks on näiteks toiduhügieen, massaaž, esmaabi ja AED esmaabiaparaadi kasutamine.