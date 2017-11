Tänapäeval on üha laiemalt levivad nn “elustiilihaigused“, mille põhjustajateks peetakse inimeste ebatervislikku elustiili ja toitumist. Dr. Ohhira on tunnustatud Jaapani teadlane, kes on enam kui 20 aasta pikkuse teadustöö tulemusena töötanud välja toidulisandite tootesarja, mis taastab täiuslikult inimorganismi optimaalse tasakaalu.

Dr.OHHIRA® probiootikumid:

- Normaliseerivad seedetrakti mikrofloorat tänu selles sisalduvale piimhappebakteritele;

- Leevendavad kõrvetisi ning puhitisi;

- Tasakaalustavad seedetrakti optimaalse pH taseme;

- Pärsib haigusi tekitavate bakterite kasvu;

- Stimuleerib ja tugevdab immuunsüsteemi;

- Tugevdab keha võimet omandada toitaineid;

- Sisaldab erinevaid B-grupi vitamiine, antioksüdante, mineraale, aminohappeid, ensüüme ja prebiootikume;

Niisiis proovisid neli inimest Dr Ohhira probiootikume (lisaks üks neist kollageeni) ning kirjutasid, kas ja kuidas need elu mõjutasid.

Maret, 27

Ma ei saa öelda, et mind kimbutaksid suured kõhuhädad, kuid päris vaba ma nendest ei ole. Nimelt kipub kõht valutama hommikuti, kui söön vahetult pärast ärkamist hommikusööki (organism pole ilmselt veel ärganud selleks hetkeks) ning siis, kui olen õhtul kaua üleval, aga pole ammu midagi näksinud. Äkki on mingi viga minu üleüldises toitumises?

Igatahes nendel kirjeldatud hetkedel olen ma mingeid apteegist leitud probiootikume võtnud küll. Nii palju, kui ma tean, siis peaks neid võtma igapäevaselt, aga pole justkui viitsimist leidnud. Kuid kõhuvalu puhul on need aidanud vist üheksal juhul kümnest.

Sõbranna, kes teadis minu kõhuhädast, soovitas mulle aga Dr Ohhira tablette. Ütles, et on ise neid mõnda aega tarbinud ning elukvaliteet on tõusnud. Pean tunnistama, et kipun olema uute asjade osas natuke umbusklik, kuid sõbranna pealekäimise tõttu otsustasin 30-tabletilise kuuri ära teha.

Esimene üllatus on muidugi pakendi ja tablettide välimus. Suurem osa tablette on pigem võimalikult heledates toonides. Aga see? Pakend on musta ja rohelist värvi! Tabletid ise aga mustad. Mis mind väga rõõmustab, on see, et kõik on looduslik – tabletid on tehtud käsitsi korjatud toorainetest. Tänapäeva maailmas on nii palju tehislikku, et looduslikkus on tõesti värskendav ja kiiduväärne.

Mis on aga minu elus muutunud pärast kuuajalist tablettide võtmist? Esimesena tuleb välja tuua, et hommikust ega õhtust kõhuvalu ei tekkinud. Muidu tabas see mind tavapäraselt korra või kaks nädalas, nüüd täitsa kadunud. Kohe üldse ei tunne sellest puudust!

Ka enesetunne iseenesest on muutunud märksa paremaks. Ma tõusen hommikuti üles puhanuna ning lähen värskelt ja rõõmsameelselt päevale vastu. Muidu kippus nii olema, et magasin küll korralikud kaheksa tundi, aga üles ärgates oli ikka selline tunne nagu oleks saanud vaid viis tundi und.

Olen kindel, et tarbin Ohhira tablette ka edaspidi. See teeb kehale pai!

Pille-Riin, 29

Pean tunnistama, et alguses ei osanud ma neist tablettidest mitte midagi arvata. Küll aga märkasin toimet üsna kohe.

Esiteks – jätsin hiljuti suitsetamise maha ning loomulikult ei mõjunud see hästi seedimisele. Õige kiiresti pärast suitsetamisest loobumist hakkasin võtma Dr Ohhira tablette ning vaevused kadusid. Kõik on nagu ajal, mil suitsetasin, aga ainult selle vahega, et pahe olen seljatanud! Need tabletid kiirendasid tõepoolest juba mõne päevaga seedimist.

Sõbrad on ikka ja jälle teinud minu üle nalja, et kuidas küll väikse tüdruku sisse nii palju toitu mahub. Eks ma tunnistan jah ennast selles süüdi – olen suure isuga! Niisiis on pärast tablettidega alustamist vähenenud mu suur söögiisu.

Kummaline fenomen on see, et näkku on hakanud tekkima punne, mida enne ei olnud. Lugesin aga tablettide kohta ning selgus, et õnneks pole põhjust muretseda – see on osa organismi puhastumisest.

Tulemas on jõulud ning suuremat sorti söömaajad. Ma arvan, et Dr Ohhira tabletid on sel ajal asendamatuks kaaslaseks. Ning miks mitte, poetada see ka mõne armsa inimese kingikotti?

Kokkuvõtvalt võib öelda, et ma poleks uskunud, et need tabletid nii väikese kasutusajaga reaalselt toimivad. Jaapani meditsiiin on imeline!

Maria, 48

Olen juba pikalt vaevelnud kõhuhädade käes ja ka varasemalt proovinud apteegist ostetud probiootikume. Kahjuks pole need mingit tulemust andnud. Seega olin väga elevil, et saan neid Jaapanis valminud tooteid proovida. Jaapanlased ju teada-tuntud oma pikaealisuse ja tugeva tervise poolest.

Hakkasin tablette võtma õhtuti enne magamaminekut ja korraliku koguse veega. Esimesed kolm-neli päeva ma küll mingit vahet ei tajunud. Aga viiendal päeval olid juba muutused.

Seedimine muutus tunduvalt kiiremaks (regulaarsemaks ja korrapärasemaks) ning ka enesetunne kergemaks. Pärast pikemat tarbimist oli märgata, et minu näonahk muutus tunduvalt klaarimaks – ma usun, et see oli Dr Ohhira tablettide teene.

Nii palju, kui ma tean, siis seedehädad ja vale toitumine tekitavadki nahaprobleeme. Seega kui hoida soolestiku mikrofloora korras, on kogu organism tervem. Sama lugu on ka küünte ja juustega, mis saavad siis paremini toitaineid kätte. Olen ise seda tundud, et kui tarbid ebatervisliku toitu ega säti toitumist regulaarseks, oled väsinud ja kohati isegi haiglane.

Loomulikult sellist imet, et ainult tablettide neelamisest kõik tervisega korda saab, oodata ei maksa. Ise peab ka tervislikult ja regulaarselt toituma – ning sellisel juhul on probiootikumiga tabletid heaks taustajõuks.

Jana, 36

Olen Ohhira baktereid võtnud nüüdseks umbes kolm nädalat. Teiste firmade baktereid olen ka aeg-ajalt võtnud, aga mingit erinevust küll tundnud ei ole.

Esimesed kolm päeva olid asjad vanaviisi, kuid järgnevatel päevadel asjad muutusid… Esimene asi oli see, et seedimine muutus ülikiireks: kõik, mis ülevalt sisse läks, tuli alt ka väga kähku välja. Sees oli üsna palju gaase, mis sundisid mind tihti tualeti vahet jooksma.

Teisest nädalast alates hakkasin ma märkama näos vistrikke. Minu jaoks oli see eriti suur üllatus, sest tavaliselt mul taolisi probleeme pole. Otsisin internetist infot ning selgus, et see on probiootikumitablettide võtmisest. Nimelt tulevad naha kaudu mürgid välja.

Koos bakteritega hakkasin võtma ka kollageenijooki, sest olen kuulnud, et naised, kes on juba üle 30, võiksid seda teha. Nimelt ei tooda organism seda enam nii palju. Ohhira kollageenijoogi maitse oli ülihea ja millise lõhnaga!

Juues ära väikese koguse kollageeni tekkis täiskõhutunne. Joon seda tavaliselt tööl kella kolme ajal, kui tunnen, et hakkan väsima. Peale joogi tarbimist tundsin energiavoogu ja mõistus läks selgemaks.

Veel saan öelda seda, et küüned on tugevamaks läinud – muidu on mu küüned väga pehmed.

Baktereid annan ka oma kuueaastasele lapsele. Tema puhul ma seni mingeid iseärasusi täheldanud ei ole, kuid tean kindlalt, et need mõjuvad talle hästi.

Olen endale eesmärgiks võtnud, et võtan tablette vähemalt kolm kuud ja siis vaatan edasi! Aga miks mitte jäädagi neid võtma? Kes meist ei tahaks olla kaunis ja terve?!