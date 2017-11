Et vähendada beebi surnult sündimise riski, soovitavad teadlased raseduse viimasel kolmel kuul magada külje peal.

Briti teadusajakirjas British Journal of Obstetrics and Gynaecology avaldatud uuringu tulemuste tarvis viidi läbi katse, milles osales 1000 naist. BBC News vahendab katse käigus ilmnenut, et kui naised uinusid viimasel kolmel raseduskuul selili, kahekordistus surnultsünni risk.

Teadlaste arvates suurendab surnultsünni riski see, et selili magades rõhub lapse ja kõhu raskus veresoontele ning see takistab hapniku- ja verevoolu.

Teadlaste sõnul on asend, milles rasedad uinuvad, seejuures kõige olulisem. Raseduse viimasel kolmel kuul soovitavad nad igal uinakul, ka päevastel, magada külili. Seejuures märgivad nad, et muretsema ei pea, kui külili uinununa ärgatakse selili - seda mõjutada ei saa. Kuid just uinumise asend on kõige olulisem.