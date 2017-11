Kõhukinnisus on sagedasemaid seedetraktihaiguseid, mis on esiteks ebameeldiv ja teiseks võib see kaasa tuua omakorda uusi kõhuhädasid. Igatahes - kui see sind kinnitab, lisa oma toidulauale ohtralt puhast vett ja kiudaineid sisaldavaid toite.

Fox toob välja viis toitu, mis aitavad sul päris kindlasti kõhukinnisust ja sellest tulenevaid hädasid leevndada.

Mango on kõrge kiudainesisaldusega, kuid see sisaldab ka ohtralt erinevaid vitamiine, mineraalaineid ja antioksüdante. Mitmed uuringud on kinnitanud, et mangol on seedimist soodustav ja põletikke ennetav toime.