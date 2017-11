Täna toimuval konverentsil räägitakse haavaravist ning tutvustatakse uut ravijuhendit „Kroonilise venoosse haavandi käsitlus“.

„Venoosne haavand on krooniline, sageli halvasti paranev sääre haavand, mille põhjuseks on veenihaigus. Tavaliselt areneb haavand sääre alumises kolmandikus, hüppeliigese kohal, sääre sisepinnal. Krooniline venoosne haavand tekib patsientidel, kellel on aastaid kestnud veenihaigus, näiteks veenilaiendid või läbi tehtud veenipõletik,“ selgitas Eesti Haavaravi Liidu juht Tiiu Kaha.

Konverentsil tuleb juttu veenihaiguste diagnostikast ja ravist ning haavandi ennetusest ja ravist. „Sageli keskendutakse liialt haavandi lokaalsele ravile ja imestatakse, et ravi ei ole tulemuslik. Venoosse haavandi põhjuslik ravi on siiski kompressioonravi, mille olulisust alahinnatakse nii arstide kui patsientide poolt. Teoreetiliste teadmiste kõrval täiendatakse konverentsil ka praktilisi oskusi,“ tutvustas Kaha.

Ravijuhend on mõeldud kasutamiseks perearstidele, eriarstidele, samuti pereõdedele ja õendustöötajatele ning apteekritele, kes tegelevad kroonilise venoosse haavandiga patsientidega. „Ravijuhendisse on kirja pandud tõenduspõhised arusaamad, milline peaks olema haavandi ennetus ning ravi ja tagama haiguse ühtse käsitluse erinevate spetsialistide poolt. See peaks tagama kroonilise venoosse haavandiga patsientidele parema ravi, toimetuleku ning elukvaliteedi,“ rääkis Kaha.