“Patsiendid kaebavad tavaliselt tugevat ja otsekui vööna pitsitavat valu ülakõhus, millele lisanduvad muud sümptomid. Äge pankreatiit on raske haigus, mille tõttu patsiendid viibivad sageli kirurgiaosakonnas ja saavad intensiivravi,” ütleb Lääne-Tallinna keskhaigla gastroenteroloog ja endoskoopiaosakonna juhataja Külliki Suurmaa. “Pankreatiit võib esineda igas vanuses, sagedamini diagnoositakse seda 20–40aastastel meestel. Naistel on seda harvem, kuid üldiselt ei sõltu kõhunäärmeprobleemid vanusest ega soost. Küll aga esineb naistel meestega võrreldes tihemini sapikive ja sellest omakorda võib olla tingitud pankreatiit,” kommenteerib dr Suurmaa.

Kurja juured

“Kõhunäärmehaiguse juhtiv põhjus on küll alkohol, aga rasvane toit raskendab olukorda,” lausub dr Suurmaa.

Alkoholi tarbimine teeb lisatööd nii kõhunäärmele kui ka maksale. Teatud ensüümide üleliigne tootmine võib pankrease viia seisundisse, mis on kehale äärmiselt kahjulik. Lühikese aja jooksul suure hulga alkohoolsete jookide tarbimine võib vallandada ägeda pankreatiidi.

Füüsiline trauma, mis on kahjustanud kõhunääret ja seda ümbritsevaid organeid, on samuti põletikulise protsessi põhjusi. Pankreasevigastused võivad tekitada järske muutusi toodetavates ensüümides, mistõttu see mõjutab kahjulikult tervet keha.

Steroidide ja teiste hormoonidel põhinevate ainete kasutamine mõjutab kõhunäärme tööd. Üks steroidide kõrvalmõjusid on kõhunäärme kahjustamine, sest just see elund aitab eemaldada ainete üleliigseid koguseid organismist. Kõhunäärme tööd võib mõjutada ka mumpsi põdemine.

Sapikivid kipuvad samuti põhjustama põletikku kõhunäärmes. Harvadel juhtudel viib nende eemaldamine pankrease šokiseisundisse.

Ägedal kujul esinev kõhunäärmepõletik võib muutuda krooniliseks haiguseks näiteks ebapiisava ravi tõttu.

“Kui äge pankreatiit muutub krooniliseks, toimuvad pankreasekoes püsivad muutused, mille tagajärjeks on häired nii sise- kui välissekretsioonis,” ütleb dr Suurmaa. Haiguse kulgedes kipuvad kimbutama diabeet, püsiv kõhulahtisus ja rasvade mitteseedimine. Nii äge kui ka krooniline pankreatiit võivad kahjustada teisi elundeid, nagu kopse, neere ja südant.

Hoia ennast tervena

Haiguse diagnoosimiseks tehakse mitmeid protseduure, kuid esmaste hulka kuuluvad vere- ja uriinianalüüs, et pankrease toodetava ensüümi amülaasi hulka kindlaks teha. Nii ultraheliuuring kui ka kompuutertomograafia annavad hinnangu kõhunäärme seisundi kohta. Samuti on võimalik ette võtta endoskoopiline uuring, mille käigus uuritakse kõhunääret maosondi, peenikese toru ja kontrastaine abil. Selle ajal on võimalik teha biopsia, mis tähendab kõhunäärmest mikroskoopilise näidistüki võtmist. Kui kahtlustatakse, et krooniline pankreatiit on põhjustanud diabeeti, määratakse kindlaks vere suhkrutase.

“Tähtis on pidada rasvavaest dieeti ja hoiduda täielikult alkoholist. Kõhu-näärmele antakse puhkust, piiratakse toitumist ja tehakse tilkinfusioonravi,” räägib dr Suurmaa pankreatiidi ravi-

võimalustest. “Kroonilise pankreatiidi haigetel soovitame tarvitada seedefermente, et toetada seedimise paranemist.” Pikaldase pankreatiidi korral peaks toiduvalik olema pigem valgurikas ning rasva- ja süsivesikutevaene, et anda kõhunäärmele vähem koormust.

Kõhunääre ja diabeet

Kõhunäärmega on lahutamatult seotud diabeet ehk suhkruhaigus. Kui inimene on äsja söönud, lagunevad süsivesikud seedetraktis glükoosiks, seejärel imendub glükoos verre. Normaalselt eritab kõhunääre glükoositaseme tõusule vastaval hulgal insuliini. Tegu on hormooniga, mida rakud vajavad glükoosi kasutamiseks. Terve inimese organismis langeb vere glükoositase endisele nivoole ligikaudu 3–4 tunni möödudes, ent suhkruhaigel seda ei toimu.

Suhkruhaigust on kaht tüüpi. I tüüpi diabeedi põhjuseks on kõhunäärme insuliini tootvate rakkude kahjustus, on kindlaks tehtud, et haiguse teket mõjutab pärilikkus. Suhkruhaigust ravitakse insuliiniga, mis tähendab suurele osale patsientidest igapäevast süstimist. Enamik diabeedijuhtusid kuulub aga

II tüübi alla, mida iseloomustab insuliini nõrk toime. Insuliini eritub piisavalt, ent vere glükoosisisaldus jääb pikaks ajaks suureks.

Loomulikult kaasnevad sellega tüsistused, nagu veresoonte kahjustumine ja närvitundlikkuse vähenemine.

Rootsi ja USA teadlaste tehtud uuringu tulemused on näidanud, et umbes 80% kõhunäärmevähki haigestunud patsientidest kannatab glükoositalumatuse või diabeedi all. Pankrease kahjustumine viib insuliini tootmise vähenemiseni, mis lõpeb suhkruhaigusega. Pankreatiit võib samuti kõhu-nääret sellises ulatuses kahjustada, et tekib diabeet.

Asendamatu kõhunääre

Kõhunääre ehk pankreas on elutähtis ja asendamatu osa seedesüsteemist, mille kahjustumine viib raskete tervisehäireteni.

Pankreas on umbes 15 cm pikkune pikliku kujuga nääre, mis asub sügaval mao ja maksa taga. Pankreas koosneb näärmekoest ja juhade süsteemist.

Kõhunääre eritab seedimiseks vajalikku nõret ja see kogunebki juhasse.