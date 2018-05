See nädalane toitumiskava on heaks kiidetud arstide poolt – see on kasutusel olnud paljudes haiglates, kus südameoperatsiooni ootavatel patsientidel on tarvis kärmelt kaalust alla võtta.

See üsna levinud dieet tähendab mineraalaineterikka supi söömist, kuid arstid panevad siiski südamele, et ainult selle supi söömine võib põhjustada alatoitumist, kirjutab Healthy Life Tricks. Supi kõrvale soovitatakse juua palju vett.

Ja mis kõige parem – see rasvapõletussupp on lihtne keeta ning maitsev süüa.