Oma soovi üleliigsetest kilodest vabaneda võib toetada ka väga lihtsate ja käepäraste vahenditega. Näiteks keeta seda teed, mille koostisosad on sul suure tõenäosusega kapis nagunii olemas. Seda juues on võimalik nädalaga taljelt kaotada hulga sentimeetreid.

Tee keetmiseks vajad sa kolme lihtsat koostisosa, mis sul tõenäoliselt on köögikapis nagunii olemas ning veerand tundi aega, kirjutab Healthy Life Tricks. Aja 800 ml vett keema ning tõsta tulelt. Lisa vette 1 kaneelikoore kang, 3 loorberilehte ja 1 tl rohelist teed. Lase teel veerand tundi seista ja seejärel kurna.

Joo seda teed kolm korda päevas, kuid veendu, et esimese tassi jood hommikul esimese asjana tühja kõhuga. Teine tass joo pärast hommikusööki või enne lõunat ning kolmas enne magamaminekut.

Tulemused on hämmastavad, sest see tee aitab põletada rasva ka kriitilistes piirkondades, näiteks kõhul ja tuharatel. Esimesi tulemusi märkad juba nädala möödudes – paljud seda retsepti proovinud inimesed kinnitavad, et kaotasid nädalaga oma vöökohalt kaheksa sentimeetrit. Tasub ju proovida?