Kõik inimesed armastavad soojadel ilmadel veekogude ääres aega veeta, kuid samuti vihkavad kõik inimesed sääski. See on fakt.

Kole tõde on see, et sääsed ja veekogud lihtsalt kuuluvad kokku, meenutab Healthy Life Tricks. Et sääskede seas veidigi ellu jääda, on leiutatud ohtralt sääsetõrjevahendeid, kuid need ei pruugi oma lõhna ja keemilise koostise tõttu inimestele meeldida.

Kui sa oled üks neist, proovi seda lihtsat, kuid tõhusat trikki. Lihtsalt tarbi rohkem B1-vitamiini.