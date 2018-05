2. Mesilase ja herilase hammustused. Tavaliselt on need valusad ja tervisele ohtu ei kujuta, kui sa just allergiline pole. Kui oled, siis tuleb erakorralise meditsiini osakonda minna kohe, kui kõri hakkab paisuma ja tekivad hingamisraskused. Tuleviku tarbeks võiks putukahammustuse vastane ravim, näiteks EpiPen, olla käepärast. Seda kirjutab sulle arst. Arstiga pea nõu ka siis, kui pärast mitmeid mesilase-herilase hammustusi tunned iiveldust, oksendad, tekib palavik ja peapööritus. Siis on mürki su kehasse kogunenud ilmselgelt liiga palju.

3. Sügelised on tegelikult midagi rohkemat kui vaid putukad, need on parasiidinakkuse põhjustatud mikroskoopilised lestad, mis levivad kulutulena. Ainus, mis neid tapab, on arsti kirjutatud ravim. Kui endalt need leiad, ära unusta ka lähedasi kontrollida!

4. Sääsed. Sääsehammustuse korral tuleb arstilt nõu küsida, kui reisid ringi, sest sääsed levitavad näiteks Zika viirust ja Denque palavikku.