Une kvaliteedi nimel on äärmiselt oluline mitte teha õhtul enne magamajäämist valesid asju. Et sa oskaksid teha õigeid, olgu need väärad asjad siinkohal välja toodud.

1. Eredas valguses istumine. Püüa vähemalt pool tundi enne magamajäämist eredas valguses viibimist vältida. See kehtib ka teleka ja arvuti ees istumist ning telefoni näppimist. Sest isegi viis minutit helendava ekraani ees pärsib melatoniini teket rohkem kui poole võrra. Melatoniin on uinumise seisukohalt aga hädavajalik.

3. Treenimine. Vähemalt kaks tundi enne magamaminekut peaks olema trennivaba, kui see ei ole just taastav jooga või vabastav hingamine.

6. Stressamine. Ehk isegi kõige levinum põhjus, miks inimesed magada ei saa, on see, et nad ei tea, kuidas oma mõtteid puhastada ja muretsemine lõpetada. Õpi mediteerima ja tee hingamisharjutusi – need kaks võivad teha imet.