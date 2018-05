1. Hambavalu. Kui plaanid lennureisi, võib sind ohustada hambavalu – kurja juureks on kõrguste ja õhurõhu muutumine. Seepärast võib hammas valutama hakata ka mägironide või mäesuusatades.

Portaal news.com.au toob välja kaheksa levinumat tõbe, mis kipuvad inimesi just suvepuhkuse ajal kimbutama.

Pikisilmi oodatud suvepuhkusele minnes tasub mõelda, et just siis kipuvad inimesi paljud haigused kimbutama - organism ei pruugi lihtsalt pärast pikka aega kestnud töörutiini uues olukorraga kohaneda.

2. Kõhuhädad. Eriti just pikamaalennud võivad aeglustada seedeelundkonna toimimist, koos vedelikupuudusega toob see kaasa kõhukinnisuse.

3. Üldine ülitundlikkus haigustekitajate osas. Just puhkuse ajal võid end järsku avastada külmetushaiguse või mõne infektsiooni küüsist. Teadlased on leidnud, et üks inimene 30-st jääb puhkuse ajal haigeks. Seda seletatakse adrenaliiniga, mida keha töötades toodab ja mis võib kaitsta meid haiguste eest, kuid mille teke puhkama jäädes drastiliselt väheneb.

4. Heinapalavik. Kui reisid lõunasse, näiteks Vahemere-äärsetesse riikidesse, pead teadma, et seal tekib ja ka lõpeb õietolmu hooaeg varem. Kuid näiteks Skandinaavias või USAs võib juulis veel väga palju õietolmu olla.

5. Madal veresuhkur. Kuuma ilmaga peavad insuliinist sõltuvad haiged olema ettevaatlikud, kuna on oht, et nende veresuhkru tase langeb liiga madalale.

6. Migreenid. Kuigi puhkus peaks peavalusid leevendama, võib see migreeni hoopis esile kutsuda. Seda just kuumade ilmadega, nimelt häirib kuumus ühe teooria järgi hüpotalamust ehk vaheaju alumist osa, mis käitub keha loomuliku termomeetrina.

7. Unisus. Suur osa inimestest kannatab igapäevaselt unepuuduse all. Kui lõpuks tekib võimalus puhata, tahadki üha kauem magada.