Uue uuringu järgi peavad end kõige õnnelikumaks inimesed, kes magavad öösel täpselt seitse tundi ja kuus minutit. Õnnetunnet mõjutab suisa paariminutiline uneaja vahe.

Teadlased on ammustest aegadest rääkinud, et uneaja ja elukvaliteedi vahel on tihe seos. Need, kes saavad öösel piisavalt und, on ka päeval õnnelikumad. Aga pikalt on vaieldud selle üle, kui palju ikkagi on piisavalt?

Hiljutises uuringuga vastati sellele küsimusele. Selgus, et need küsitluses osalenud, kes pidasid end väga õnnelikuks, magasid täpselt seitse tundi ja kuus minutit. Enamasti õnnelikuna end määratlenud inimesed magasid kuus minutit vähem. Kuus tundi ja 54 minutit maganud inimesed ütlesid, et on natuke õnnelikud. Seega mõjutab isegi paariminutiline uni inimese heaolu, kirjutab The Sun.