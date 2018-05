Väga mõnus on pärast pesemist mõnda aega käteräti väel istuda. See ei pruugi aga tervisele sugugi hea olla.

Eriti just naistel on väga oluline see, et nad kuivataksid oma intiimpiirkonna väliselt ja õrnalt ära, mitte ei kataks märga keha pesuga, kirjutab Metro. OIuline on oma keha õrnalt patsutades kuivatada, tugevam nühkimine ärritab õrna piirkonda ning võib seal tekitada mikrohaavu.

Nimelt on asi selles, et kui pesu panna kuivatamata ihule, püsib ihu kehasoojuse mõjul niiske ning see on soodne keskkond bakterite levikuks. Kui kehal on mikrohaavad, on bakterid eriti varmad levima ning erinevaid tõbesid tekitama.

Kui sa end tõesti kuivatada ei viitsi, liigu veidi ringi alasti. Siis kuivab keha õrnalt õhu käes.