Dr Frankensteiniks tembeldatud kurikuulus itaalia neurokirurg Sergio Canavero kinnitab Briti lehele The Telegraph, et maailma esimene inimpea siirdamine õnnestus täielikult. Elusa inimese kallale veel siiski ei mindud – 18tunnise operatsiooni käigus ühendati kahe laiba lülisammas, närvid ja veresooned. Ent eksperdid manitsevad: Canavero on šarlatan, keda elusa patsiendi kallale lasta ei tohi!

Itaalias Torinos tegutseva kompanii Advanced Neuromodulation direktor Sergio Canavero rääkis The Telegraphile, et maailma esimese peasiirdamisega sai hakkama meedikute tiim eesotsas Hiina kirurgi Xiaoping Reniga Harbini ülikoolist. Canavero kinnitusel tõestas närvide elektrostimulatsioon, et hiljutine teedrajav operatsioon oli edukas ning et kaks inimkeha olid täielikult ühendatud. Tiimi liige Canavero lubas, et järgmisena – tema sõnul „kohemaid“ – võtavad nad ette elusa patsiendi, kes on allpool kaela üleni halvatud.

Teine mainekas Briti leht The Guardian andis kiire vastulöögi, avaldades neuroloogiadoktor Dean Burnetti artikli pealkirjaga „Ei, inimpea siirdamist pole olnud ega pruugi tullagi“. Burnett toonitas, et Canavero on ajakirjanduses varemgi väidetavalt edukatest peasiirdamistest kuulutanud, kuid itaallane paistab sõna „edukas“ väga vabalt kasutavat. Näiteks kuulutas Canavero eelmise aasta algul, et oli koos Hiina kolleegidega siiranud pea ahvile, kes elas pärast seda veel 20 tundi. Canavero kinnitas, et loomal polnud pärast operatsiooni vähimaidki närvikahjustusi. Kuid Burnett toonitab, et ahv ei tulnud teadvusele ja teda hoiti 20 tundi elus, vaid väidetavatel eetilistel põhjustel. „Katset seljaaju ühendada ei tehtud, nii et kui ahv oleks ka pikemalt ellu jäänud, olnuks ta eluks ajaks halvatud. Nii et protseduur oli tõesti edukas, kui pidada edukaks halvatust, teadvusetust ning vähem kui päevapikkust elu,“ ironiseerib ta.