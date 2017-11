Krooniliste haigustega lapsed peaksid olema vaktsineeritud õigeaegselt vastavalt immuniseerimiskalendrile, rõhutas Tartu ülikooli kliinikumi lastekliiniku infektsionist Eda Tamm.

Tartu ülikooli kliinikumi lastekliiniku infektsionist Eda Tamm rääkis pereõdede sügiskonverentsil krooniliste haigustega laste vaktsineerimisest, vahendab meditsiiniportaal Med24.



„Aastaid tagasi tundus, et krooniliste haigustega lapsed on jäetud vaeslapse ossa, neid vaktsineeriti suhteliselt vähe, seda kardeti,“ rääkis Tamm. „Hirm, et raske astma või südamerikkega last ei tohi vaktsineerida, on aegade hämarusse vajunud ja mõtleme pigem nii, kas see laps ei vaja ekstrakaitset, lisavaktsiini.“



Tamm rõhutas, et krooniliste haigustega lapsed peaksid olema vaktsineeritud õigeaegselt vastavalt immuniseerimiskalendrile. Vaktsiinid võivad olla krooniliste haigustega lastel väiksema immunogeensusega, mis tähendab, et vajalik võib olla lisadooside manustamine. Ideaalne oleks, et vaktsiinid manustatakse lapsele haiguse algusjärgus, hiljem võivad talle vaktsiinide soovitused muutuda. Sellises olukorras on oluline erinevate spetsialistide, näiteks perearsti-pereõe, lapse eriarsti, infektsioonhaiguste või rohkem vaktsineerimisega tegelevate spetsialistide koostöö.



Kuna krooniliste haigustega lastel on suurem risk haigestuda invasiivsesse pneumokokkinfektsiooni, grippi ja saada gripi tüsistusi, siis kõige sagedamini vajavad lapsed kalendrivälistest vaktsiinidest pneumokoki- ja gripivaktsiine.



„Laste risk grippi haigestuda on suhteliselt kõrge (haigestumusrisk > 30%) ja lapsed ongi olulised gripi levitajad keskkonnas,“ rääkis Tamm. „Lapsed võivad hingamisteede kaudu grippi levitada pikka aega. Laps võib olla kliiniliselt juba terve, aga samas veel viirust aktiivselt levitada.“



Kui lastel on raskeid gripitüsistusi harva, siis krooniliste haigustega lastel neid siiski esineb. Kõige tavalisemad gripitüsistused on äge keskkõrvapõletik, kõriturse ja harvem kopsupõletik. Rasked tüsistused nagu müokardiit, entsefaliit ja entsefalopaatia on lastel väga haruldased.



Ka märkis lastearst, et eakad ei peaks haigeid lapsi hoidma, sest haiglasse satuvad gripi tõttu just eakad inimesed.

Ka tuleks kõikidel pereliikmetel hoolitseda selle eest, et nad oleksid eakohaselt vaktsineeritud. Lisaks peaksid pereliikmed olema vaktsineeritud gripi vastu.