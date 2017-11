"Elu on see, mis juhtub, kui oled hõivatud muude plaanidega," on öelnud John Lennon. Et sinuga samamoodi ei läheks ning argipäeva toimetused su unistusi ei mataks, võta kasutusele need koolitajate soovitatud eesmärkide elluviimise sammud.

1. Pane paika täpsed eesmärgid. Mõtle täpselt välja, mida sa elult saada ja mida saavutada soovid. Mida täpsemalt oled oma soovid kirja pannud, seda kergem on neid saavutada. Pane kõik oma unistused, soovid, eesmärgid ja unelmad kirja paberile, nii saavad need tõelisemaks, soovitab KSA silmakeskuse blogi.

2. Kirjuta iga eesmärgi juurde aeg, mil seda saavutada soovid. See tähendab, et kui tahad midagi saavutada 2018. aastal, siis panegi nii kirja, et märtsis teed seda ja juulis seda. Ja et igal kuul loed ühe raamatu ja käid kaks korda nädalas trennis.

3. Pühenda iga päev aega oma unistustele. Et miski juhtuks, on selle nimel vaja stabiilselt ja süsteemselt tegutseda. Näiteks, kui soovid kaalu alandada ja näiteks kolme kuu pärast näha välja teatud mõõdus, siis tuleb sul iga päev seda suuremat eesmärki väikeste tegevustega toetada. Vaata oma püstitatud eesmärke ja unistusi ning tee endale selgeks, mida sa pead ja saad igapäevaselt ning iganädalaselt teha oma suurte eesmärkide ja unistuste saavutamiseks.