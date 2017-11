Kui mehe elu on väga närviline, muudab see tema DNAd ja muutused võivad ka järglastele päranduda. Nüüd on arengubioloogidele pisut selgem, mis neid muutusi põhjustab, vahendas ScienceNews.

Hiirtega tehtud katsetes selgus, et kui isased loomad elavad pidevas hirmus, näiteks tunnevad nad kogu aeg kassi lõhna, toodab nende keha väga palju stressihormooni kortisooli. Seemnerakud küpsevad munandimanustes ja kui kehas on kortisooli tase kõrge, mõjub see ka arenevatele spermatosoididele. Nii sünnivadki ärevatele isastele ärevad järeltulijad.

Teadlased leidsid samasuguse nähtuse ka eksamiteks valmistuvate tudengite spermas. Tuupimispaanikas noormeeste seemnerakkude keemiline sõrmejälg sarnanes kassihirmus hiirte omaga.

Õnneks pakub uurimus ka üht võimalikku viisi, kuidas häda leevendada: hiired, kellel munandimanustes kortisooliretseptor välja lülitati, suutsid toota kahjustamata sperme.