Miks tekib kõõm ja kuidas seda ära hoida?

Kõõm on üks kõige tavalisemaid peanaha ja juustega seotud probleeme ja arvatakse, et seda ei põhjusta tegelikult kuivus. Nahaarst Joshua Zeichner räägib ajakirjas Women´s Health, et kõõma hakkame nägema siis, kui levima hakkab pärmseen nimega malassezia. See on meil kõigil olemas, kuid kõigil ei löö see kõõma näol välja, selgitab doktor Zeichner. Kellel ei vea, tekivad õlised, väikesed, kollakasvalged helbed juuksekarvade külge ja peanaha pinnale. "Pärmseene levikut soodustab õline ja niiske keskkond. Temperatuur ja niiskus tõusevad näiteks siis, kui inimene higistab," räägib ta.

Kui kõõm on probleemiks, siis tasub õigete šampoonide ja juuksehooldusvahendite kohta nõu küsida apteegist või nahaarstilt. Samuti tasub üle vaadata see, kuidas oma juukseid seni oled hooldanud. On tooteid, mis peanahka ärritavad (näiteks mõned värvid) ja võivad samuti valgeid ebemeid tekitama hakata.

Kui sul kipub kõõm kergesti tekkima, on ka oluline oma juukseharju ja kamme pärast igat kammimiskorda puhastada. Muidu tõmbad kammiga juustest uuesti läbi rasused juuksekarvad ja bakterid, mis kõõma taastootmist soodustavad.