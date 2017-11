USA Teaduste Akadeemia avaldas sel nädalal mahuka uuringu riigi põllumajanduse tulevikust ning sellest, kuidas leevendada kliimamuutusi nii, et see inimeste tervist ei kahjustaks. Mis uuringust selgub: kui kogu rahvastik täistaimetoitlasteks hakkaks, oleks sel rahvatervisele ääretult halb mõju. Teadlaste sõnul tuleb aga indiviidil ja tervel rahval vahet teha.

2. See tähendaks, et teatud toiduainetest oleks meeletu üleküllus ja neid oleks rohkemgi kui rahvastik vajab.

3. Samas tekiks puudus paljudest toitainetest nagu kaltsium, A-, B12- ja D-vitamiin ning mitmed rasvhapped.

„Lihtsalt öeldes, paraku ei täida ainult taimepõhine toitumine kõiki meie toitainevajadusi,“ kommenteerib Mary Beth Hall, üks uuringu autoritest. „Aga see ei tähenda, et teadlased ignoreeriksid terviseekspertide üleskutseid, et peaksime sööma rohkem puu- ja köögivilju. Uuringus on see välja toodud ning välja on toodud ka fakt, et taimepõhistel dieetidel võivad siiski olla tervisele positiivsed mõjud ning see on ka pikaajalises mõttes jätkusuutlik.“

Ta selgitab, et üksikisikul võib küll väga hoolikalt menüüd koostades olla võimalik vajalikud toiduained kätte saada. Kuid terve riigi rahvastiku toitumist selliselt toetada nagu mõni indiviid üksi seda suudaks, on praktiliselt võimatu. Arvestades seda, kui raske on paljudel inimestel praegugi nii majanduslikel kui isiklikel-põhimõttelistel põhjustel tervislikult toituda, ei maksa teadlaste sõnul naiivselt uskuda, et kui inimestelt liha, piim, mesi ja muu ära võtta, tahaksid ja oskaksid nad (isegi, kui riik seda õpetaks ja propageeriks) automaatselt tervislikke valikuid teha.