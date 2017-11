Eesti Arstiteadus Üliõpilaste Seltsi (EAÜS) eestvedamisel toimub sel laupäeval Jaan Poska Gümnaasiumis Eakate Päev. Ürituse eesmärgiks on märgata meie seas eakamaid kaaskodanikke ning pöörata tähelepanu nende tervisele. Sel aastal keskendutakse paljusid eakaid vaevavale probleemile – unetusele.

Huvilised on oodatud 25. novembril kl 11.00 Jaan Poska Gümnaasiumisse, kus alustuseks toimub hommikune värskendav jalutuskäik. Sellele järgneb lühike loeng unetuse teemal, lektorina on kohale kutsutud dr. Juhan Kaldre Hea Une Keskusest. Hiljem on kõigil soovitajatel võimalik mõõta oma vererõhu ja veresuhkru taset ning saada informatsiooni põhiliste tervisenäitajate osas. Lõpetuseks saavad osalejad kringli ja tee kõrval uute teadmiste üle üheskoos arutleda.

„Antud teemast vaadatakse meie arust sageli mööda arvates, et tegemist on tühise murega. Samas vaevab see paljusid eakaid, mõjutades nende igapäevast elu. Teame ju kõik, et kvaliteetne uni on hea tervise aluseks, sõltumata vanusest,“ märkis ürituse peakorraldaja Markus Louis Mühlberg.