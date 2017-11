On terve rida toite, mis võivad kasvajate tekkimist ära hoida, sest need sisaldavad ohtralt antioksüdante ning vähki põhjustavate rakkude kasvu pärssivaid ühendeid. Terviseportaal Health toob välja viis seesugust supertoitu. Brokoli sisaldab sulforafaani. See on aine, mis turgutab organismi kaitsvaid ensüüme ning hävitab kasvaja tüvirakke. Ameerika meditsiiniajakirjanduses avaldati nimekiri köögiviljadest, mis võivad ära hoida soolevähki, ning brokoli oli selle uhkes eesotsas. Kuid sel köögiviljal usutakse olevat ka üleüldine vähivastane toime. Viis vähivastast supertoitu (PantherMedia / Scanpix)

Tomatid sisaldavad lükopeeni. See aine hoiab ära endomeetriumi-, kopsu- ja maovähi rakkude arengu. Ameerikas läbi viidud uuring käigus leiti ka, et tomati söömine vähendab meestel ohtu haigestuda eesnäärmevähki – meestel, kes sõid nädalas 10 korda tomatit, vähenes eesnäärmevähi oht teistega võrreldes lausa 45%. Ja – kõige tugevam vähivastane toime on keedetud tomatil. Viis vähivastast supertoitu (Mykola Lunov)

Kreeka pähklid sisaldavad omega-3 rasvhappeid, antioksüdante ja fütosteroole ehk aineid, mis aeglustavad rinnavähi rakkude kasvu. Viis vähivastast supertoitu (Jiri Hera) Küüslauk sisaldab fütokemikaale. Need ained peatavad kahjulike kantserogeenide tekke maos. Veebikülg kasvaja.net toob välja, et küüslaugu vähivastaseid omadusi käsitlevate uuringute tulemused ei ole ühesed. Kuid on tõendeid, mis viitavad sellele, et küüslauk võib parandada immuunvastust, võib toimida antioksüdandina, suurendades kartsinogeene blokeerivate ensüümide aktiivsust, ja võib pärssida vähirakkude kasvu. Loomkatsed on näidanud, et küüslaugus sisalduvad ühendid võivad pärssida mitmeid vähiliike, sealhulgas kopsu-, rinna-, naha-, käärsoole- ja söögitoruvähki. Küüslauk võib tõhusalt alandada ka triglütseriidide taset veres. Küüslauk alandab LDL kolesterooli („halva“ kolesterooli) taset veres, tõstes samal ajal HDL kolesterooli („hea“ kolesterooli) taset. Organism omastab küüslaugu kiiresti ning selle toime püsib kehas kaua. Profülaktikaks peaks iga päev sööma üks kuni kolm küüslauguküünt. Viis vähivastast supertoitu (Markus Mainka)