Alates 2017. aasta novembrist Eestimaa sünnitusmajade toetusfondi nime all tegutsev heategevuslik organisatsioon on 16 tegutsemisaasta jooksul kogunud heade inimeste abil üle miljoni euro, millega on soetatud hädavajalikke seadmeid ja aparaate, renoveeritud perepalateid, toetatud perekeskuse ning intensiivravi perepalatite sündi, aga ka koolitatud haiglapersonali. Laienenud fondi eesmärk on toetada sünnitusmajasid või -osakondi üle terve Eesti, lähtudes oma tegevuses haiglate reaalsetest vajadustest. Endise nimega Pelgulinna sünnitusmaja toetusfond soovib oma pikaajalisele kogemusele, tugevale kontaktivõrgustikule ja kompetentsile tuginedes aidata kaasa valdkonna arengule kõikides Eestimaa paikades. Eesmärgiks on aidata alustada elu mistahes Eestimaa nurgas, et kõik pered saaksid tunda end turvaliselt ja hoitult igas sünnitusmajas või -osakonnas.

„Meie tegutsemise käigus on selgeks saanud kaks olulist asjaolu. Esiteks, ka teistel sünnitusmajadel on vajadus abi järele. Teiseks, usume, et on rida projekte, mis on ennekõike võimalikud siis, kui tegutseda üle Eesti. Sellest sündiski idee arendada Pelgulinna fondi edasi ja luua kõiki Eesti sünnitusmajasid ja -osakondi kaasav Eestimaa Sünnitusmajade Toetusfond,“ rääkis Rainer Ratnik, Eestimaa Sünnitusmajade Toetusfondi nõukogu liige. „Hetkel on fondi tegevustesse kaasatud 5 haiglat: Lõuna-Eesti haigla, Rakvere haigla, Pärnu haigla, Viljandi haigla ja Pelgulinna sünnitusmaja, kuid ootame kõikide Eesti sünnitusosakondade vajaduste taotlusi. Aitame üheskoos heade eraannetajatega, aga ka eraettevõtete kaasabil soetada hädavajalikke seadmeid, mis võimaldavad väikestel imedel õnnelikult ja turvaliselt ilmavalgust näha,“ lisas Ratnik.

Eestimaa Sünnitusmajade Toetusfond kutsubki kõiki inimesi ja ettevõtjaid seoses läheneva jõuluajaga head tegema. „Nii nagu fondi ajalugu on näidanud, annetajate abil on võimalik väga suuri imesid korda saata. Tegelikult on annetamine midagi palju enamat kui lihtsalt raha andmine, see on märk hoolivast kogukonnast ja meid ümbritsevate inimeste lahkusest. Koos tegutsemises on midagi maagilist ja võimalusel kutsuksime kõiki eestimaalasi tavapäraste jõulukinkide kõrval toetama pisikeste naerusuiste imede sündi,“ julgustas Mary Teras, Eestimaa Sünnitusmajade Toetusfondi juht. „Ka väikesed heateod on tähtsad. Perekondade jaoks, keda nende elu kõige rõõmsamal, aga teinekord ka kõige raskemal hetkel aidata saame, on selline kingitus kirjeldamatu tähtsusega,“ lisas Teras.