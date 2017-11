Täna algas kampaania, millega teeb Tele2 oma klientidele üleskutse tuua tagasi oma vana telefon ja annetada vana seadme eest saadud raha Tartu ülikooli kliinikumi lastefondile diabeedihaigete laste toetamiseks. Ettevõte lisab igale annetusele omalt poolt sama suure summa juurde.

Tele2 tegevjuht Argo Virkebau rääkis, et nad otsustasid teha üleskutse oma poolele miljonile kliendile, et tuua tagasi oma vana telefon ja annetada vana seadme eest saadud raha lastefondile. “Kui inimene otsustab annetada, siis Tele2 paneb omalt poolt sama palju raha juurde,” märkis ta.

Lisaks annetavad ka Tele2 töötajad oma jõulukinkide raha lastefondile. “Tunneme, et see raha loob lastefondi abivajajatele suuremat väärtust,” ütles Vikerbau. Ta tõi välja, et Tele2 on sama tagasisidet kuulnud ka oma koostööpartneritelt. “Paneme kokku jõulukampaaniast saadud annetused ning Tele2 töötajate ja koostööpartnerite jõulukingituste raha ning aitame diabeeti põdevatele väikelastele soetada insuliinipumpasid,” selgitas ta.

Vikerbau tõi välja, et nende meelest on ühe eduka Eesti ettevõtte kohustus panustada ühiskonda ja kohaliku kogukonna heaolusse. “Noored on meie tulevik ja meie kohus on anda neile parimad võimalused arenguks ja enda unistuste elluviimiseks,” nentis ta. “Meie jaoks on oluline järjepidevus ja lastefond on tänaseks 17 aastat aidanud lapsi ja lastega peresid, kes vajavad veidi suuremat tuge, et areneda ja oma unistusi ellu viia.”

Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar ütles, et fondil on väga hea meel Tele2-ga toimiva tiheda koostöö üle. “Tele2 on täna ainus operaator, kes on tulnud kaasa meie lahendusega hakata püsiannetajaks läbi telefonikõne,” nentis Saar. Lisaks tõi ta välja, et Tele2 aitab lastefondi ka internetilahendusega uudsetes annetuskastides. “See on igati tänuväärne, et Tele2 lõi kaasa ka "Istume paigal" kampaanias,” lisas ta. “Seekordne projekt on taas hea näide ja jätk juba niigi suurepärasele koostööle,” tänas Saar häid koostööpartnereid.