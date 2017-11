Kui su päevad on kiired ning sööma pead pidevalt jooksujalu kiirustades, teed sellega oma tervisele tõelise karuteene – sa oled suurema tõenäosusega ohustatud rasvumisest või ainevahetushäiretest. Need aga suurendavad riski haigestuda südamehaigustesse, diabeeti ja insulti.

Ameerika südameassotsiatsiooni viimatisel istungil esitleti Jaapani Hiroshima ülikoolis läbi viidud uuringut, vahendab Guardian. Uuringus vaadeldi 642 meest ja 441 naist viie aasta jooksul ning määratleti neid kas aeglase, normaalse või kiire sööjana. Leiti, et kiiretel sööjatel oli 11,6% suurem tõenäosus ainevahetushäirete tekkeks ehk neil oli suurema tõenäosusega suurem vööümbermõõt, kõrge vererõhk, kõrge kolesterooli- ja veresuhkrutase.

See, et kiire ja ebatervislik toitumine kahjustab tervist, on teada juba mõnda aega. Kiirelt õgides ei jõua kehast ajju signaal, et kõht on täis. See võib hilineda kuni 20 minutit.