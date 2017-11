Kui ärkad hommikul peavaluga, rikub see ilmselgelt kogu päeva. Seetõttu oleks kasulik võimalikke hommikuse peavalu põhjustajaid juba eos kõrvaldada.

* Sa magad kehvasti. Kui vähkred öö otsa küljelt küljele, on organism hommikuks kurnatud ning tulemuseks võib olla peavalu, kirjutab Reader’s Digest, et magamata ööd on üks peamisi migreeni põhjustajaid.

* Sa magad vales asendis. See põhjustab õlavöötmes pingeid ning see omakorda toob kaasa peavalud. Jälgi, et su padi oleks sobiliku kõrguse ja pehmusega ning ära tõmba end magades liialt kägarasse.