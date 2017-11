Vaid 3% erakorralise meditsiini osakonda pöördunuist vajavad kohest arstiabi ning 5% pöördunuist on seisund erakorraline, ilmneb haigekassa analüüsist.

Haigekassa eriarstiabi talituse juht Tiina Sats esitles perearstide ning erakorralise meditsiini arstide ühiskonverentsil haigekassa tehtud EMO-sse pöördumiste analüüsi, vahendab meditsiiniuudiste portaal Med24. Haigekassa jaoks on analüüside alus ja peamine instrument tervishoiuteenuste loetelu.



2016. aasta haigekassa andmete põhjal käsitleti 56% patsientidest rohelise või sinise triaažikategooria, 37% kollase, 5% oranži ja 3% punase alusel.



Rohelise ja sinise kategooria alusel triažeeritud patsientidest 64,8% tuli EMO-sse ise, 26,2% saabus kiirabiga, ülejäänud suunati mujalt (perearst, eriarst, teine haigla jne). Analüüsi alusel selgus, et EMO-sse pöördujate arv ei sõltunud nädalapäevast.



Uuring kajastab ka mitmeid seoseid perearsti ja EMO külastuste vahel. Analüüsist selgus, et 7% EMO külastanud rohelise ja sinise triaažikategooriaga patsientidest ei ole vähemalt kaks aastat oma perearsti külastanud. 14%-l EMO külastanud rohelise ja sinise triaažikategooriaga patsientidest ei olnud perearsti samas maakonnas.



Analüüsiti ka 2016. aasta EMO arvete ja perearstile pöördumiste ning sellele eelnenud kolme kuu vahelist seost (365 perearsti nimistu). Patsientide pöördumised jagunesid järgnevalt. Umbes 29% ei külastanud kordagi perearsti ega pöördunud ka EMO-sse (37,1-aastased, mehi 55,4%). Ligikaudu 67% külastas vähemalt korra perearsti, ilma et sellele oleks järgnenud EMO külastust (41,5-aastased, mehi 43,3%). Umbes 3% külastas vähemalt korra perearsti, millele järgnes EMO külastus (49,8-aastased, mehi 38,2%). Ligikaudu 1% pöördus otse EMO-sse (38,9-aastased, mehi 49,7%).



70,3% nimistu liikmetest külastas perearsti vähemalt korra aastas, 4% neist pöördus 77,4 päeva möödudes EMO-sse.



Suurema tõenäosusega pöördutakse EMO-sse, kui perearsti külastuse põhjus oli nakkushaigused, seedeelundite haigused, kuse-suguelundite haigused, mujal klassifitseerimata sümptomid – laboratoorsed leiud.



Eristusid nimistud, mille liikmed pöördusid kõige sagedamini pärast perearsti kontakti EMO-sse.