Ülle Madise viitab, et Riigikontroll juhtis 2015. aastal märgukirjas tähelepanu, et Eestis peavad tervishoiuteenuse kvaliteedi tagama ja seda hindama haiglad, ning et õigusaktid annavad selle kohta vaid üldiseid suuniseid. "Praegu otsustab haigla ise, milline on kvaliteetne teenus. Seetõttu ei saa Sotsiaalministeerium hinnata, kas haigla on loonud vajalikud kvaliteedinormid, kas nende alusel osutatakse ka tegelikkuses igale patsiendile hea tasemega teenust. Selgub, et ka puuetega inimestele kvaliteetse tervishoiuteenuse osutamisel on haiglad jäetud omapäi," nendib ta.

Tervishoiutöötajaid koolitavate kõrgkoolide õppekavades puudub õppeaine, mis keskenduks suhtlusele erivajadusega patsientidega. Kui haiglates ka täiendõppe vormis koolitatakse töötajaid keerukate patsientidega suhtlema, ei käsitle need kursused (liit)puudega patsientidega toimetulekut. Sellele asjaolule juhtis tähelepanu ka kõnealuse suurhaigla juht, põhjendades erivajadusega patsientide olukorda õdede ja hooldustöötajate puuduliku ettevalmistusega. Ta lisas, et haigla ei saa anda igale patsiendile personaalset abilist, kuigi erivajadustega patsiendid vajavad tugiisikut, 2 kes omakorda oluliselt kergendaks ülejäänud personali tööd.

Seega tunnistas ka haigla, et osa patsientide eest hoolitsemiseks pole neil võimalusi ega oskusi.