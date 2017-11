Mandariinid on puuviljadena äärmiselt väärtuslikud, sisaldades ohtralt erinevaid toitaineid ja vitamiine. Neid süües ei maksa aga koori ära visata, sest ka mandariinikoored on uskumatud jõu ja tervise allikad.

Mandariinikoortes sisaldab ohtralt erinevaid eeterlikke õlisid, mida kasutatakse näiteks kosmeetikatööstuses erinevate parfüümide ja nahahooldustoodete valmistamiseks, tuletab meelde portaal Healthy Living ja soovitab mandariinikoored oma tervise nimel tööle panna.

Sest teada on, et mandariinikoored vähendavad kolesteroolitaset, parandavad maksafunktsioone ja alandavad ka kolesterooli taset veres. Mõnede uuringute andmeil on mandariinikoortest abi ka seedetrakti ergutamisel, mandariinikoortes sisalduvad ained võimaldavad rasvaste toitude paremat seedimist.