"Käesoleva pöördumisega teeme ettepaneku HPV-vaktsiini eemaldamiseks immuniseerimiskavast, sest HPV-vaktsiin on meie ühingusse pöördunud inimeste poolt esitatud argumentidele tuginedes ebavajalik ja ohtlik," seisab kirjas, kus on välja toodud 30 erinevat väidet, mida soovitakse ministeeriumiga arutada.

Eelmise nädala "Pealtnägijast" selgus, et vaktsineerimisvastaste foorumi administraator on aastaid Eesti patsientide esindusühingut juhtinud Pille Ilves. Täna jõudis tervise- ja tööministrini tema allkirjastatud kiri patsientide esindusühingult murega immuniseerimiskava muudatuse pärast, millega lisati inimese papilloomiviiruse (HPV) vaktsiin immuniseerimiskavva alates 2018. aastast.

Patsientide esindusühing tegi ettepaneku HPV-vaktsiini eemaldamiseks immuniseerimiskavast, sest see polevat ohutu.

Patsientide esindusühingu pöördumise ajendiks on fakt, et uuest aastast saavad tüdrukud end tasuta inimese papilloomiviiruse vastu vaktsineerida.

HPV-vaktsiin pakub kaitset emakakaelavähi üheks olulisemaks põhjustajaks peetud inimese papilloomviiruse (HPV) vastu. Papilloomiviiruseid on üle saja tüübi, vähki tekitab neist vaid osa. Papilloomiviiruse tüübid HPV16 ja 18 põhjustavad 70% emakakaelavähkidest ning sellest hoidumiseks soovitavdaki arstid end vaktsineerida.

Eestis on emakakaelavähi esmashaigestumus ja suremus üks Euroopa kõrgemaid, haiguse tagajärjel sureb Eestis igal aastal keskmiselt 70 naist ja naiste pahaloomulistest kasvajatest on emakakaelavähk esinemissageduselt viiendal kohal. Tüdrukute HPV-vastane vaktsineerimine on käivitunud juba enamikus Euroopa Liidu liikmesriikides.