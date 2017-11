Kõigel sellel, mida me sööme, on meie tervise vaatenurgast täita päris tähtis roll. Olgu hea tervise nimel siin välja toodud seitse tervislikku toitu, mis võiksid su toidulaual olla iga päev.

Mustikad on väga suure antioksüdandisisaldusega. Seepärast on neid nimetatud heaks vähiennetaks, samuti aitab see mari ennetada diabeeti ja vananemisega seotud mäluprobleeme, kirjutab Shape. Kiudainete, A- ja C-vitamiinirikkad mustikad turgutavad ka südame-veresoonkonna tervist.

Oma tervise nimel söö iga päev klaasitäis mustikaid. Talvel puista külmutatud marju oma smuutide sisse.