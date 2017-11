Pikal tööpäeval kipuvad paljud inimesed kätt sahtlisse sirutama, et sealt midagi nosimiseks võtta. Ning mis juhtub tunni-paari pärast? Kõht on jälle tühi! Ajakiri Women's Health kirjutab, et kõhutühjuse vastu aitavad kõige enam proteiinirikkad suupisted, proteiin täidab kõhtu korralikult ning näksimisisu ei tule tükk aega peale ja vöökoht ei pea pideva nosimise tõttu kannatama.

1. Keedumuna

Kuigi see ei kõla just väga seksika snäkina, on muna siiski suurepärane proteiiniallikas, samuti täidab kõhtu selle rasvasisaldus.