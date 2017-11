See ei vaja pikka sissejuhatust: suust tulev ebameeldiv odöör võib piinlikult hävitada nii romantilise kohtingu kui meeldiva hilisõhtuse koosviibimise. Ajakiri Men's Journal annab nõu, kuidas halba hingeõhku põhjustavate bakterite vastu võidelda.

1. Suuvesi on mõttetu

Kuigi vahel ei viitsi hambaid pesta, on suuhügieeni juures oluline jääda kindlasse rutiini ja hambapesu kindlasti mitte vahele jätta. Suuveega loputamine hambaharja ja -pastaga pesemist ei asenda. See on umbes sama, mis duši all või saunas käimise asemel ennast parfüümiga piserdada.