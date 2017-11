Raske immuunpuudulikkusega Arseni ravi on siiani läinud plaanipäraselt ja edukalt ning ta viibib endiselt Newcastle'i arstide hoole all.

Septembrikuu keskpaigas sai Arseni nädal aega keemiaravi ning 22. septembril oli poisil operatsioon, millega siirdati talle luuüdi tüvirakke. Lapse ema sõnul läks operatsioon hästi, doonorirakud hakkasid tööle ning sündroom järk-järgult taandub.

SA Tallinna Lastehaigla arstid Silvi Plado ja Maila Raidmäe ütlesid, et poisi ravi on siiani läinud plaanipäraselt ja edukalt ning ta viibib hetkel endiselt Newcastle arstide hoole all. Arstid tõid välja, et viimase, 16. novembri informatsiooni põhjal on Arseni veel haiglas, aga lähiajal on võimalus saada ambulatoorsele ravile. Küll nentisid nad aga, et mõne aja peab Arseni siiski viibima Newcastle'i haigla lähedal ja olema sealse kontrolli all.