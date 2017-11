Kui oled kokkuhoidlik ja ei raatsi tuba kütta, oled valel teel - lisaks sellele, et külmad eluruumid on lihtsalt ebameeldivad, võivad need põhjustada ka mitmeid terviseprobleeme.

Mother Nature toob välja viis sellist.

Hingamisprobleemid. Kondenseerumise tagajärjel võib tekkida hallitus, mis omakorda põhjustab erinevaid hingamisprobleeme, näiteks allergilist riniiti, astmat, emfüseemi või ka bronhiiti. Tänapäevastes kodudes on tihti probleeme ka isolatsiooni ja ventilatsiooniga, mistõttu ei pruugi esiti aru saadagi, et moodne kodu vaevusi tekitab.