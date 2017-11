Kuigi jäätist peetakse enamasti suviseks magustoiduks, on seda parem süüa hoopis talvel, kuna siis ei sula see nii kiiresti käest ära ja seda saab rahuliku südamega nautida. Jäätisetööstus premia toob välja neli peamist põhjust, miks ka talveperioodil jäätist süüa. See rahustab valulikku kurku. Ebameeldiv kurguvalu on talvisel hooajal üsna sagedane külaline. Tihti arvatakse, et valuliku kurgu puhul ei ole külm jäätis just kõige parem, kuid tegelikult teeb mõistlikus koguses jäätist kurgule siiski pigem head. Kõige paremaks leevendajaks on rammus koorejäätis, mis niisutab ja jahutab tundliku kurgu limaskesta.

See on küpsetistele asendamatu lisand. Talvisel hooajal pakuvad kosutust kodused ahjusoojad küpsetised, mida on lausa kohustuslik serveerida koos jäätisepalliga. Isuäratavalt auraval õunakoogil sulab jäätis mõnusalt pehmeks ning muudab magustoidu veelgi nauditavamaks. Lisaks populaarsele ahjuõunakoogile, sobib lumepallikest meenutav lisand suurepäraselt ka šokolaadibrownie’de ja kuumade marjakrõbedike juurde.

See pakub palava kaminatule ees jahutust. Kui kamina ees mõnuledes hakkab liiga palav, siis jahutav jäätisetops on sellises olukorras asendamatu. Mis saaks olla veel lõõgastavam kui istuda diivanil pehme teki all, maiustada hõrgu jäätisega ning vaadata kaminast prõksuvat tuld. Selline mugavustunnet loov puhkusehetk on küll hygge sõna vääriline.